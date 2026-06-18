Prevén lluvias aisladas este jueves

El meteorólogo Roberto Martínez, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este jueves se esperan condiciones variables en gran parte del territorio nacional, con lluvias aisladas en algunas regiones y temperaturas que generarán una elevada sensación térmica.De acuerdo con Martínez, durante la mañana el Caribe presentará cielos entre parcialmente nublados y nublados, con lluvias hacia Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala. En el Pacífico predominarán condiciones mayormente secas, aunque se observarán algunos núcleos de lluvia sobre áreas marítimas.El meteorólogo indicó que para la tarde podrían registrarse chubascos aislados y de corta duración en diferentes sectores del país, con mayor intensidad en las provincias de Veraguas y Chiriquí.Asimismo, señaló que durante la noche se prevé estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional. No obstante, algunas lluvias podrían presentarse en sectores de Bocas del Toro y áreas cercanas a la frontera con Costa Rica.Respecto a las temperaturas, explicó que las máximas estarán entre 29 °C y 31 °C en el Caribe y entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico. Además, advirtió que la sensación térmica podría alcanzar entre 39 °C y 40 °C, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.De igual forma, destacó que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos durante la jornada, por lo que recomendó tomar las medidas de protección necesarias.En cuanto a las condiciones marítimas, informó que se mantiene una advertencia para ambos litorales debido al mar picado en el Caribe y al oleaje en el Pacífico, aunque este último tenderá a disminuir progresivamente.