Privadas de libertad serán trasladadas al nuevo centro de rehabilitación en enero

Para enero de 2026, se esperan los primeros traslados de las privadas de libertad que se encuentran en el Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari” (Cefere) hacia el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación “La Esmeralda”, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, informó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo durante un recorrido por las nuevas instalaciones.

“El centro será entregado en diciembre de este año, y albergará a 500 mujeres y cuenta con espacios para talleres, atención médica, educativos y de esparcimiento, además de un área de visita para que puedan convivir con sus familiares de una manera digna y adecuada”, informó la institución.

La ministra Montalvo destacó que el actual Cefere se convertirá en un Centro de Transición que albergará a las privadas de libertad que se encuentran en la fase de prelibertad, para que puedan irse adaptando a un proceso de reinserción a la sociedad. “Es un proyecto bien integral y creo que vamos a poder ver los frutos de esto en marzo de 2026 con estos cambios”, agregó la Ministra.

Anunció que este mes se presentará un proyecto de Ley que busca reformar la Ley 55 que reorganiza el Sistema Penitenciario, con la intención que más nunca se tenga un fundamento de cómo debe funcionar el sistema y al final, cada vez que llega una administración termina cambiándolo con una idea distinta.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza indicó que la obra cuenta con un 80% de avance, y que este sueño se ve cristalizado y las privadas van a poder contar con un centro moderno, de primera línea y uno de los más modernos de la región con las adecuaciones que ellas necesitan para desarrollar sus capacidades, y poder resocializarse.

De los 24, 587 privados de libertad a nivel nacional, 1,800 son mujeres distribuidas en los diferentes centros femeninos.