Privados de libertad exhiben su talento artístico en bazar navideño

Los privados de libertad presentaron sus obras de arte y productos elaborados a mano en el “Bazar Los Retazos Tienen Magia, informó el Ministerio de Gobierno (Mingob).

Mediante un comunicado, el Mingob señaló que la actividad se inició ayer y se extenderá hasta el domingo 7 de diciembre, ofrece al público la oportunidad de conocer el talento y la creatividad de los privados de libertad, quienes confeccionaron los “Remenditos”, seis peluches originales elaborados con telas, hilos y costura. Los personajes Patchie (oso perezoso), Mia (conejita), Nena (pollita), Pepe (ñeque), Toto (zorrito) y Zary (zarigüeya), se convirtieron rápidamente en los preferidos de los visitantes.

La entidad manifestó que además de los juguetes, los asistentes pudieron apreciar adornos navideños tallados y pintados en madera y arcilla, así como degustar las Roscas Místicas elaboradas por las mujeres del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, del programa “Amasando Esperanza”, productos que también fueron bien recibidos y adquiridos por el público.

El primer día del bazar fue catalogado como un éxito, pues muchas personas adquirieron piezas para llevar a sus hogares en un mes marcado por la esperanza y la generosidad.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que esta iniciativa envía un mensaje positivo al país, demostrando que dentro de los centros penitenciarios existe un importante proceso de cambio. “Este bazar es un mensaje de esperanza... hay personas que desean una segunda oportunidad y buscan reconciliarse con la sociedad”, afirmó.

Montalvo detalló que más de 350 privados de libertad trabajaron en la creación de juguetes, adornos, piezas de ebanistería, los Remenditos y productos del programa de panadería.

En representación de la Primera Dama y madrina del Plan Libertad, Alexandra Mulino elogió el esfuerzo de los participantes. “Esto es una belleza, es una muestra del trabajo y la dedicación de quienes buscan volver a la sociedad”, expresó.

El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, subrayó que esta es la segunda edición del bazar y celebró la masiva asistencia del primer día, donde los Remenditos se vendieron rápidamente. Uno de los privados de libertad, Dimas Figuera, confirmó la acogida al señalar que los peluches se agotaron en menos de una hora.

El bazar continúa este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., con entrada gratuita en el Parque Omar. Además de las ventas, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones del Coro Vive María del Cefere, que interpretará piezas navideñas como parte de esta celebración de resocialización y segundas oportunidades.