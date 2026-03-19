Productos Nevada reafirma su compromiso con Panamá y el sector primario nacional

Productos Nevada reitera su solidez financiera y su compromiso inquebrantable con Panamá, consolidándose como el principal comprador de leche Grado A a productores del sector primario panameño. Con una participación aproximada del 50% del mercado, la empresa acopia diariamente 113,000 litros de leche provenientes de más de 140 productores nacionales, garantizando el sustento de 150 fincas y la estabilidad de más de 200 empleos directos.

Durante 13 años hemos acompañado a los productores nacionales, ofreciendo asesoría y herramientas para fortalecer la producción, y demostrando solidaridad en momentos de crisis logísticas y cierres de vías, cuando acopiamos leche incluso de fincas que abastecen a otras plantas, evitando pérdidas para cientos de productores sin importar su afiliación comercial y reforzando la relevancia de nuestra operación en el país y nuestro rol como aliado estratégico del sector primario.

Esta trayectoria asegura que la leche, como nutriente esencial para el bienestar y la nutrición infantil, llegue de manera constante y con la más alta calidad a los hogares panameños.

Como líderes del sector lácteo, nuestra prioridad continúa siendo fortalecer la producción nacional y el bienestar de las comunidades, operando con responsabilidad económica, social y ambiental. Asimismo, seguiremos siendo una empresa ética y respetuosa de la transparencia y la institucionalidad panameña, valores que nos caracterizan y que nos han consolidado como un aliado estratégico del país durante los últimos 13 años.