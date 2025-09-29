Programa “Armas por Comida”: Distribuyen 36,695 dólares en bonos en Panamá Este

Con 126 armas de fuego y 13,084 municiones fuera de circulación, el programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas” cerró la semana pasada con resultados contundentes en el sector Este de la provincia de Panamá, donde se realizaron cuatro jornadas consecutivas.

Gracias a la participación voluntaria y anónima de los ciudadanos, las autoridades distribuyeron bonos de supermercados por un valor total de 36,695 dólares como incentivo por la entrega de las armas y municiones.

Durante la actividad, también se recibieron 175 explosivos, entre ellos dos potentes “Booster” HDP, conocidos por su alta densidad, velocidad y presión de detonación. Además, se entregaron 59 proveedores y 25 accesorios.

El arsenal recolectado incluyó 28 revólveres, 30 pistolas, 18 escopetas, 19 rifles, 24 armas tipo pellet, 2 lanzadores de bengalas, 1 niple, 1 subametralladora y 1 arma de fabricación casera detallaron las autoridades.

Mega Mall, La Doña en la 24 de Diciembre (durante dos días) y la cancha del Parque de las Madres en Pedregal fueron los escenarios elegidos para sacar de las calles estas armas y municiones en el área Este de la ciudad capital.

“Armas y Municiones por Comida y Medicinas” se realiza mediante el trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad Pública, la Gobernación de Panamá y la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), con el objetivo de prevenir el delito, promover la paz ciudadana y reducir el riesgo de violencia armada.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, y la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, participaron activamente en las jornadas.

La supervisión diaria estuvo a cargo del director de la Diasp, Juan Herrera, junto a la vicegobernadora Yesenia Sánchez, oficiales de la Policía Nacional y jefes de zona, quienes garantizaron el buen desarrollo del proceso.