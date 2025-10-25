Programa Pasos + beneficia a niños en la provincia de Veraguas

Más de 700 niños residentes en Soná, en Veraguas, recibieron, de manera gratuita, la aplicación de sellantes en dientes y pruebas auditivas, en el marco del programa “Pasos +” del Club de Leones, en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y el Ministerio de Salud (MINSA).

Durante esta jornada se colocaron 2,648 ellantes y 466 niños recibieron evaluación de audiometría colectiva, se contó con la atención del Dr. Orlando Sousa, otorrinolaringólogo de la Clínica Preciado, quien atendió 64 casos especiales de estudiantes que presentaron, piedras, tapones, goma, foam, puntas de lápiz, entre otras cambiando la vida de estos estudiantes, según informa el MINSA en un comunicado.

Xavier Antonio Torres Domínguez, director Regional destacó la labor desarrollada por el equipo de Salud Bucal del Ministerio de Salud, quienes en colaboración con UDELAS, el Club de Leones y la Embajada de los Estados Unidos han logrado impactar de manera positiva la vida de más de 700 niños del distrito de Soná, quienes podrán gozar de buena salud bucal y auditiva.

Torres indicó que el equipo de salud siempre estará a la disposición de estas jornadas benéficas que representa atención oportuna y preventiva. Una vez más el Ministerio de Salud agradece al Club de Leones por tener presente a la provincia de Veraguas, especialmente al distrito de Soná para desarrollar este valioso programa “Pasos +” y espera que el próximo año se pueda desarrollar nuevamente en esta región del país.