Pronostican fuertes aguaceros para la tarde y noche de este miércoles

Para la mañana de este miércoles, 1 de octubre, en el Caribe sin tiempo significativo. En la tarde y noche se esperan aguaceros dispersos de moderados a muy fuertes en Colón costa arriba y Guna Yala (posibilidad de ráfagas de viento), mientras que nublados con episodios de lluvias de ligeras a puntualmente fuertes desde Colón costa abajo hasta Bocas del Toro, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En el Pacífico, en la mañana sin tiempo significativo, solo con algunos chubascos aislados en el Golfo de Panamá y costas de Panamá Oeste y Coclé.

En la tarde se esperan aguaceros dispersos de moderados a muy fuertes desde Coclé hasta Chiriquí con actividad eléctrica (posibilidad de crecidas de ríos y deslizamientos puntuales por saturación de suelo) y, por otro lado, Panamá, Darién y las comarcas Emberá se prevén aguaceros más aislados hasta muy fuertes con potencial de producir ráfagas de viento y con la posibilidad de reactivarse nuevamente en horas avanzadas de la noche.

Temperaturas: las temperaturas máximas estarán de 28°C a 30ºC en el Caribe y de 29°C a 31°C en el Pacífico, mientras que, sobre montañas y Cordillera Central menores de 25ºC.

Viento: flujos de vientos predominantes de componente sur (entre sursuroeste y sureste) a lo largo del Pacífico y Oriente del Caribe y variables en la región Metropolitana durante la tarde. Velocidades entre 10 y 20 km/h con posibles ráfagas que ronden los 25 km/h.