Pronostican lluvias con actividad eléctrica en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este lunes se prevén lluvias y aguaceros en distintos puntos del territorio nacional durante el transcurso del día.

La meteoróloga del IMHPA, Julissa Rivera, explicó que durante la mañana se esperan algunas lluvias aisladas en la región central de la vertiente del Caribe, con posibilidad de que estas se extiendan hacia el norte de la provincia de Coclé.

Para la tarde, Rivera indicó que se pronostican aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica en sectores de Darién, la región central de la vertiente del Caribe y áreas de Chiriquí. Además, se prevén aguaceros aislados en el occidente de la vertiente del Caribe, las provincias centrales, Panamá Oeste y algunos sectores de la región metropolitana.

En cuanto al período nocturno, la meteoróloga señaló que se esperan lluvias dispersas con posibilidad de actividad eléctrica desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, así como en el golfo de Chiriquí y regiones de Darién.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico del tiempo y tomar las precauciones necesarias ante la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas.