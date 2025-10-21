Reactivación de Chiquita Banana genera expectativas de empleos en Bocas del Toro

La reactivación de la empresa bananera Chiquita en la provincia de Bocas del Toro ha generado un ambiente de optimismo entre autoridades, empresarios y residentes, ya que se espera que la misma genere empleos.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias (MICI), destacó “que el proceso contempla dos fases importantes; la primera etapa estará enfocada en la limpieza y el mantenimiento de las plantaciones y requerirá alrededor de 3.000 trabajadores. En una segunda fase se sumarán otros 2.000 empleos vinculados a la logística, la producción y el mantenimiento”.

Por su parte, la ministra de trabajo y desarrollo laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, informó que las exportaciones de banano podrían retomarse entre diciembre de este año y enero próximo del 2026. A través de una entrevista la ministra señaló que el pasado 29 de agosto, durante una reunión en Brasil entre el presidente José Raúl Mulino y directivos de Chiquita, se acordó una inversión de 30 millones de dólares para reactivar la producción en aproximadamente 5.000 hectáreas de tierras bananeras.

El sector empresarial local también ve esta reactivación como un respiro para la economía bocatoreña. “Esto es un alivio para la provincia y para toda la gente que está sin trabajo. La salida de la empresa golpeó fuertemente la economía, ya que Chiquita representa prácticamente el 80% de la actividad económica de Bocas del Toro”, expresó Abdel Jbara, representante de la Cámara de Comercio de la provincia.

Jbara agregó que “nosotros, como comerciantes, sentimos el golpe, sin importar si somos pequeños o grandes negocios, es importante que el Estado mire a la provincia con una visión de desarrollo integral”.

La reactivación de Chiquita Banana no solo representa una oportunidad de empleo, sino una inyección económica significativa, concluyó.