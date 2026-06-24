Realizan novedosa cirugía vascular en el hospital Manuel Amador Guerrero de Colón

Especialistas en la provincia de Colón realizaron la primera revascularización endovascular en el nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero. Mediante este procedimiento, los médicos lograron destapar una arteria y restablecer el flujo sanguíneo en la pierna de una paciente de 63 años, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

“La paciente presentaba una obstrucción total en una de las arterias de la extremidad inferior. Esta condición impedía el flujo sanguíneo adecuado hacia el pie, provocaba dolor y ponía en riesgo la movilidad y la conservación del miembro”, detallaron en un comunicado.

El doctor Kamal Thorne, cirujano vascular periférico, explicó que la intervención se realizó mediante pequeños accesos en los vasos sanguíneos, sin necesidad de practicar una cirugía abierta. Durante el procedimiento, el equipo médico introdujo instrumentos especializados a través de la arteria hasta llegar al punto de la obstrucción. Con la ayuda de un angiógrafo, que permite observar en tiempo real el recorrido vascular, los especialistas identificaron con precisión el área afectada. Posteriormente, utilizaron un ultrasonido intravascular, una pequeña sonda que visualiza la arteria desde su interior, para medir la magnitud del bloqueo y seleccionar el dispositivo más adecuado para abrir el conducto.

“Estos equipos nos permitieron delimitar con precisión la lesión y determinar sus dimensiones para seleccionar el dispositivo más adecuado y restablecer el flujo sanguíneo”, explicó el doctor Thorne.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que esta intervención constituye un acontecimiento histórico para la provincia, porque demuestra la capacidad del nuevo hospital para realizar procedimientos especializados y mínimamente invasivos que antes requerían cirugías abiertas más complejas.

La intervención tuvo una duración aproximada de dos horas. Este tipo de procedimiento reduce considerablemente el tiempo quirúrgico y la hospitalización en comparación con una cirugía abierta de revascularización o ‘bypass’, que puede extenderse entre cuatro y seis horas. La paciente fue dada de alta y evoluciona favorablemente en su residencia, donde continuará con su recuperación y seguimiento médico.