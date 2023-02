Realizan secuestro judicial contra bienes de Mauricio Valenzuela, el creador de Foco asegura que no vive en esa casa hace 5 años

Este miércoles, 8 de febrero, se realizó un secuestro judicial contra los bienes del creador del medio digital Foco, Mauricio Valenzuela, Annette Planells y la sociedad Medios Digitales Transparentes S.A., según confirmó el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho.

El vocero del exmandatario explicó que este secuestro fue ordenado por el Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá en contra de los bienes de Valenzuela y Planells.

Camacho, quien fungió como perito de la parte demandante, dijo que esta acción responde a una demanda civil que se presentó a causa del hostigamiento en contra de Martinelli desde hace años, a través de calumnias, publicaciones basadas en falsedades y acoso.

“Yo asistí como perito custodio de los bienes que fueron objeto de secuestro de la residencia que se determinó, de acuerdo con la DIJ, había declarado el señor Valenzuela. También se le aplicó el mismo proceso a Annette Planells, pero se ha detenido, a nuestro criterio, incorrectamente. Se presentó una persona aduciendo que esa no era la propiedad de la señora, pero en el informe de la DIJ que sirvió como sustento, estaba claro que esa era su residencia declarada. Indistintamente si aparezca a nombre de ella o no, pero nosotros interpondremos los recursos que haya que interponer en razón de la no ejecución y volveremos a intentar de que se haga la misma”, detalló Camacho.

Camacho resaltó que esta no es la única diligencia que harán en este proceso y que la demanda es de alrededor de 300 mil dólares.

Por su parte, Mauricio Valenzuela contó a Metro Libre que la vivienda a la que asistió el juez, junto a los abogados de Martinelli, él no reside ahí desde hace cinco años ni está a su nombre. “Ahí habían menores de edad y se llevaron unos televisores. No entiendo cómo un Juzgado Civil puede allanar propiedades a nombre de otras personas, por un proceso que me llevan a mí y a los miembros de Foco”, afirmó.

Valenzuela también dijo que el expresidente ha intentado secuestrar cuentas, sin embargo, “a mí personalmente no me ha secuestrado ninguna cuenta. Secuestró una cuenta que no se usaba en Foco que tenía como $500 hace mil años, es lo que ha tratado de hacer. Hoy fue con un juez y allana una vivienda solo porque yo viví ahí hace cinco años. Mi casa no ha sido allanada ni la de ningún miembro de Foco”.

Además, de Foco compartieron un comunicado en el que aseguran que “esto es una muestra más de su intención de violar la ley y evitar rendir cuentas de las graves acusaciones de corrupción, locales e internacionales”.