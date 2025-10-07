Reanudan clases en Boquete y Cerro Punta, en Chiriquí

A partir de este martes, 7 de octubre, se reanudan las clases en los centros educativos del distrito de Boquete y del corregimiento de Cerro Punta, en Tierras Altas, tras confirmarse que los planteles no presentan afectaciones por las lluvias registradas durante el fin de semana, informaron de la Dirección Regional de Educación de Chiriquí.

En los casos donde las vías de acceso presenten condiciones adversas (Palmira, Palmira Abajo, Domingo F. Sarmiento, Volcancito, Alto Quiel y Alto Jaramillo), los directores de cada plantel, junto con su comunidad educativa, podrán aplicar su protocolo de gestión de riesgo y decidir si mantienen la suspensión o reanudan las clases priorizando siempre la seguridad de estudiantes y docentes, explicaron.

Recomendaron a la población mantener la precaución, evitar transitar por las zonas afectadas y seguir las recomendaciones del Sinaproc y de las autoridades locales.