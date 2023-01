Rechazan solicitudes de dos imputados en casos ‘Odebrecht’ y ‘Blue Apple’

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, suplente especial, emitió los Autos Varios N.° 05 y N° 06 de 6 de enero de 2023, en los cuales resolvió “rechazar de plano dos solicitudes relacionadas con suspender la orden de detención preventiva y la detención con fines de extradición de dos imputados, por la posible comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en los casos denominados ‘Blue Apple’ y ‘Odebrecht’”.´

Las solicitudes fueron propuestas por el abogado Carlos Carrillo Gomila a favor de los imputados, detenidos por otra causa en Estados Unidos de América.

El Tribunal explicó que “no es viable dejar sin efecto la orden de detención preventiva antes mencionada contra estas dos personas, por cuanto ha sido revisada y debatida ampliamente al momento de resolver lo concerniente a las solicitudes de fianzas de excarcelación, las cuales fueron inclusos elevadas en grado de apelación, en cumplimiento con el principio de doble instancia; por ende procedió a rechazar de plano dicha petición”.

Sobre la solicitud de suspender la orden de detención con fines de extradición de los imputados, el juzgado manifestó que, a la fecha, el Tribunal no ha formalizado el trámite correspondiente, por tanto, no se puede dejar sin efecto un acto no desplegado, lo que resulta improcedente de acuerdo con el artículo 708 del Código Judicial.