Recomiendan reforzar medidas para prevenir virus respiratorios

Vacunarse, usar mascarilla y mantener las medidas de higiene al toser, es el llamado de las autoridades de salud, para prevenir el contagio de los virus respiratorios que circulan en el país y de nuevas variantes.

Respecto a casos de la variante de la influenza A(H3N2), subtipo K, que circula en Europa y América, la directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, indicó que “Panamá, por el momento, no reporta casos”. Por su parte, el Dr. Israel Cedeño dijo que, “además del resfriado común (causado por el Rhinovirus), otras infecciones respiratorias se están presentando como la influenza, el virus sincitial respiratorio (VSR) y la neumonía”.

Itzel de Hewitt, coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), hizo un llamado a la vacunación, recordando que se encuentran disponibles en las instalaciones del Ministerio de Salud y la CSS. “La influenza es un virus estacional, por lo que no se deben esperar para vacunarse”, expresó.