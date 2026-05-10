Rectora de la UNACHI alerta sobre recorte del 34% en su presupuesto

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina de Bonagas, anunció que la institución atraviesa una situación presupuestaria compleja debido a una disminución del 34% en las vigencias 2025 y 2026 en comparación con el presupuesto de 2024, situación que ha impactado la capacidad operativa, administrativa y financiera de la universidad.

La rectora explicó que “esta realidad ha generado dificultades importantes para el funcionamiento institucional”; sin embargo, aseguró que la universidad mantiene “gestiones formales y acciones responsables orientadas a procurar soluciones que permitan garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de nuestras funciones académicas y administrativas”.

De Bonagas destacó que la UNACHI continúa desarrollando procesos académicos, fortaleciendo carreras acreditadas, impulsando la capacitación docente, la modernización tecnológica y los servicios esenciales para más de 22 mil estudiantes, muchos de ellos provenientes de áreas rurales y familias que dependen de la educación pública como una oportunidad de superación.

Asimismo, reiteró que “los estudiantes siguen siendo nuestra prioridad” y reconoció el compromiso de docentes y administrativos en medio de la situación actual. Además, hizo un llamado a evitar “la desinformación, las especulaciones o la confrontación permanente” dentro de la comunidad universitaria.