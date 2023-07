Rectores y universidades solicitan cortesía de sala a la CSJ para hablar sobre el examen para idoneidad de abogado

El Consejo de Rectores de Panamá y la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA), gremios académicos que agrupan a las universidades oficiales y particulares solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una cortesía de sala para dialogar e intercambiar opiniones tras los resultados de la primera aplicación del examen para la idoneidad de abogado.

Cabe recordar que solo 9 de 150 participantes (4.6%) pasaron la prueba para obtener la idoneidad aplicada por la CSJ.

Resaltaron, a través de un comunicado, que “las universidades oficiales y particulares que somos parte de ambas agrupaciones respaldamos la aplicación del examen de idoneidad, siempre y cuando el mismo sea objetivo y pertinente y que con el producto del resultado podamos como actores y protagonistas del proceso mencionado ser retroalimentados de las deficiencias que se presenten, para proceder con las correcciones a que den lugar para fortalecer la mejora continua y la calidad de la educación superior en la República de Panamá”.

“Es nuestro compromiso colaborar activamente en la mejora de la educación de las ciencias jurídicas en nuestra nación y con el fortalecimiento del ejercicio Ético-Jurídico y Responsable de la Abogacía en Panamá”, agregaron.

Los gremios además destacaron que “como responsables del mejoramiento permanente de la calidad de la educación superior del país no podemos pasar por desatendidos y a pesar de que el acuerdo contiene la solicitud para la participación de las universidades en el desarrollo de este proceso; acción ésta que no se realizó con la debida diligencia ya que este hecho constituye un agravio a la comunidad universitaria nacional y además, las opiniones que se han proferido a nivel nacional no toman en cuenta la vocería oficial de los gremios académicos activos dentro del proceso y se apeguen solamente, a personas que desconocen el quehacer académico, con el interés de crear un impacto negativo en el sistema educativo de la educación superior panameña y una profunda confusión en la ciudadanía en general”.

“La evaluación es un pilar fundamental en cualquier Proceso Formativo; sin embargo, para que cumpla objetiva y efectivamente su rol académico, debe cumplir condiciones que en el actual proceso han pasado desapercibidas”, agrega el escrito.