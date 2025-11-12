Recuperan artículos y capturan a dos personas tras hurto en local de la vía Cincuentenario

Tras una alerta ciudadana, se recuperaron 5 computadoras portátiles y 4 teléfonos celulares de diferentes marcas, que habían sido hurtados de un local en la vía Cincuentenario, informaron de la Policía Nacional (PN).Además, fueron aprehendidos dos hombres, quienes iban a bordo de un vehículo en el distrito de San Miguelito.Según el reporte policial, 'estas personas fueron interceptadas en el sector de Las 600 de Villa Guadalupe, corregimiento José Domingo Espinar, y en la verificación del auto fueron ubicados los artículos que presuntamente guardan relación con el delito'.Ambos ciudadanos de 23 y 28 años serán puestos junto a los indicios a órdenes de las autoridades correspondientes, indicaron de la PN.