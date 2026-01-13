Regulan el cobro por el uso de servidumbre en San Miguelito

Un ajuste en la tasa de custodia por el uso de la servidumbre pública en el distrito de San Miguelito fue aprobado y publicado recientemente en Gaceta Oficial, como parte de una actualización normativa que busca regular y estandarizar el uso residencial y comercial de estos espacios, así lo informó María Samudio, jefa de cobros del municipio.

Samudio, explicó que “en la modificación se establecen nuevos ajustes según el tipo de uso, como la tarifa comercial que tendrá un costo de 1.50 dólares por metro cuadrado mensual, mientras que la publicidad se cobrará a 10 dólares por metro cuadrado mensual. En el caso de las antenas, la tasa será de 15 dólares por metro cuadrado mensual, y para el uso residencial, el cobro se aplicará de forma anual, de acuerdo con los metros cuadrados ocupados”.

Por su parte, el representante del corregimiento de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, indicó que “este ajuste responde a un acuerdo municipal sobre las tasas por el uso de las servidumbres, con el objetivo de actualizar una regulación que antes no estaba y que también cumple una función social, beneficiando tanto a ciudadanos como a actividades comerciales”.

Cheribín destacó que “esta normativa no había sido revisada en más de 10 años, por lo que el municipio realizó una comparación con otros distritos, procurando aplicar un ajuste menos impactante para los contribuyentes”. Además, informó que se aprobó una moratoria hasta febrero de este año, debido a que existían casos en los que vecinos pagaban apenas 30 dólares por terrenos en custodia de hasta 300 metros cuadrados.

El representante señaló que en algunos sectores se han levantado construcciones sobre servidumbres otorgadas en el pasado, incluso con edificaciones de mayor valor que las viviendas colindantes.