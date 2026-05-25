Rehabilitación de la Panamericana, en dos fases

Tras el anuncio de la orden de proceder de la rehabilitación de la carretera Carretera Panamericana Oeste (Loma Campana - Santiago), el Ministerio de Obras Públicas informó que se trabajará en dos tramos, el primero de Loma Campana hasta Penonomé y el segundo de Penonomé – Santiago.

Durante este período inicial se ejecutarán labores de mantenimiento preoperativo prioritarias, las cuales consisten en “la reparación de baches, corte de vegetación y limpieza de alcantarillas”, garantizando mejoras tempranas en las condiciones de la vía antes de las grandes intervenciones de infraestructura.

La ejecución total de este megaproyecto se desarrollará de forma estructurada a través de cinco etapas clave bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Actualmente la obra se encuentra en una fase precedente, a la que le seguirá la etapa de preconstrucción de doce meses para estudios técnicos y permisos; luego vendrá la construcción física, que tomará unos 36 meses, y posteriormente iniciará el periodo de operación y mantenimiento por 15 años.

Sobre esta última fase, el MOP enfatizó que “el Contratista APP deberá ejecutar las actividades de Operación y Mantenimiento a lo largo de la vía cumpliendo con los Indicadores de Desempeño”, para finalmente culminar con una etapa de transición de diez meses para la reversión de los bienes al Estado.

Fuentes del MOP destacaron la reactivación económica que traerá consigo la obra. “Se estima que el Proyecto generará más de 2,000 empleos directos y 3,000 indirectos” durante su fase de mayor ejecución.

Entre los retos, el principal desafío técnico radica en el factor del flujo vehicular, según el MOP.