El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó ayer en Davos, Suiza, que el Canal interoceánico es y seguirá siendo panameño, lo cual es un hecho reconocido tanto por el derecho internacional como por las naciones del mundo, y ratificado en un tratado con Estados Unidos, contrario a lo afirmado, recientemente, por el nuevo presidente de ese país, Donald Trump.

“Panamá sigue adelante. A Panamá no lo distraen este tipo de pronunciamientos. En el tiempo, hemos sido un país aliado y amigo de los Estados Unidos; socios en gran medida de beneficios importantes, no solo a través del Canal, sino partícipes, siendo el principal usuario del Canal, transportando mercaderías desde y hacia Estados Unidos”, afirmó el presidente Mulino.

El mandatario destacó que las relaciones entre ambas naciones deben enrumbarse en función de alcanzar objetivos basados en intereses comunes y no en imposibilidades legales. “Uno no puede saltarse el derecho internacional público olímpicamente para imponer criterios en una época bastante lejana a la de Teddy Roosevelt. Entonces, creo que a mí no me preocupa, porque eso en el estricto derecho es un imposible”, sostuvo.

Entre los intereses comunes mencionados por el gobernante panameño, están el control de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, que pasan, necesariamente, por Panamá.

Para Mulino, de esta llamada “crisis” pueden salir nuevas oportunidades para lograr controlar este y otros problemas que afectan al continente. “Esa migración la tenemos bastante controlada y reducida en un 42% respecto a la misma época del año pasado. Tenemos 1,200 personas que entraron en lo que iba del mes de enero, comparado con el año pasado, que venían 24 mil personas, a razón de 1,200 por día. Hoy, ese flujo se ha detenido”, explicó.