Reportan vuelco de “Diablo Verde” con pasajeros en el puente de Pacora

Las primeras imágenes de un accidente de tránsito ocurrido en el puente de Pacora comenzaron a circular este lunes, 12 de enero, generando preocupación entre los usuarios de redes sociales y conductores que transitan por el área.

De acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho involucra a un bus tipo “diablo verde” que transportaba pasajeros al momento del accidente. Hasta ahora no se han divulgado detalles oficiales sobre las causas del siniestro ni sobre el estado de salud de las personas que viajaban en el vehículo.

En los videos grabados por testigos se observa el momento en que los pasajeros comienzan a salir por la puerta trasera del autobús. Asimismo, las imágenes muestran que las llantas del tren trasero se encontraban desprendidas.