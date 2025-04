Representante de Parque Lefevre interpuso denuncia penal por amenazas

Una denuncia penal ante las autoridades competentes interpuso el representante de Parque Lefevre, Rodolfo “Rody” Rodríguez, por amenazas, intimidaciones y actos de acoso, así lo informó el día de ayer.

El representante denunció que tanto su persona como su equipo de trabajo han recibido amenazas.

“Rody” Rodríguez manifestó que “desde la semana pasada, personas lo han amenazado e incluso lo han esperado a las afueras del Concejo Municipal de Panamá”.

“Lo que me pase a mí o a mi familia va a ser responsabilidad de estas personas, a las que ya le he puesto las denuncias penales. Sabemos que también se han reunido con el exrepresentante imputado en cargos que no le voy a retirar”, agregó la autoridad.

Resaltó que “yo me metí a esto sabiendo que íbamos a pisar intereses, pero no voy a echar hacia atrás. Nuestro barrio necesita avanzar y no va a seguir amedrantado por ningún tipo de persona”.