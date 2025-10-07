Representante Rodolfo Rodríguez: Todas las JC pueden dar apoyo económico

Ante un video que se publicó en las redes sociales de la Junta Comunal de Parque Lefevre, en el cual se anuncia el servicio de apoyo económico a residentes del corregimiento, el representante Rodolfo “Rody” Rodríguez, indicó que este tipo de ayuda la pueden dar hacer todas las JC.

“Se ha ayudado, hasta donde hemos podido, con bonos de supermercados, bolsas de comida y ayudas económicas si aplica. Ayudas para funerales, medicamentos, sillas de ruedas, lentes y otros”, manifestó.

Rodríguez resaltó que “esto es algo que todas las Juntas Comunales podemos hacer dependiendo el proceso, puede ser por fondos de funcionamiento, inversión, donaciones o auto gestión”.