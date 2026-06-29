Rescatistas panameños ingresan a zona de mayor impacto del terremoto en Venezuela para buscar sobrevivientes

Unidades del equipo USAR Panamá ingresaron al sector de La Guaria, en Venezuela, una de las áreas más afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, para participar en las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros.

Según el reporte oficial, el grupo panameño, integrado por 18 especialistas y caninos de rastreo certificados, desarrolló operaciones de búsqueda mediante técnicas de llamada y escucha, combinadas con procedimientos acústicos y olfativos para la localización de sobrevivientes y posibles víctimas en estructuras colapsadas.

Durante la jornada, los rescatistas utilizaron equipos tecnológicos como sondas visuales (SearchCam) y cámaras térmicas para inspeccionar espacios confinados generados tras la realización de cortes técnicos en las estructuras.

El equipo también llevó a cabo labores de reconocimiento y georreferenciación del área asignada, evaluó los daños estructurales y delimitó las zonas de mayor impacto bajo la coordinación de la USAR Coordination Cell (UCC). Asimismo, efectuó cortes técnicos para habilitar nuevas vías de acceso hacia sectores de difícil penetración.

Para las próximas horas, USAR Panamá reorganizará sus grupos operativos y concentrará a todo el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC Panamá) en la Base de Operaciones. Las labores continuarán en el Sector D, bajo la coordinación de la UCC y el liderazgo del equipo FRA-03, en conjunto con las delegaciones de España y Alemania.