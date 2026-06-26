Rescatistas panameños viajan a Venezuela

Un equipo de 61 rescatistas y cuatro perros de rescate viajará este viernes a Caracas, Venezuela, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, informó el Ministerio de la Presidencia.

Este grupo de profesionales panameños, liderado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), está integrado por miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, quienes se sumarán a la búsqueda de personas y mascotas por un periodo inicial de siete días, el cual podría extenderse según las necesidades en el territorio venezolano. También se pondrá a disposición un segundo vuelo con más personal en caso de ser necesario, añadieron las autoridades.

El grupo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas llevará, además, mil libras de asistencia humanitaria.