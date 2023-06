Residentes del área de Campana en Capira se quejan de los constantes apagones y falta de energía eléctrica

Los apagones y la falta de energía eléctrica en el corregimiento de Campana, distrito de Capira, en Panamá Oeste, son cada vez más frecuentes.

El último suceso se reportó el día de ayer, miércoles 14 de junio, específicamente en el sector del Realengo, cuando los residentes quedaron sin energía eléctrica desde aproximadamente las 11:00 a.m. y no regresó el suministro hasta pasadas las 9:00 a.m., de este jueves 15 de junio.

Los habitantes del lugar explican que no es la primera vez que han pasado muchas horas sin el suministro de energía eléctrica, y han visto cómo se pierden sus alimentos e incluso electrodomésticos, porque los apagones se registran de forma constante.

El mes pasado, tres días seguidos se fue la luz en este sector (5, 6 y 7 de mayo), e igualmente los miembros de la comunidad se mantuvieron por más de 5 horas sin el fluido eléctrico.

Al llamar a la empresa Naturgy, para reportar el suceso, resaltan que la respuesta automática es que la incidencia será atendida por una cuadrilla; sin embargo, pasan muchas horas para que solucionen el problema, esto trae como consecuencia que las personas no puedan desarrollar sus actividades diarias, como trabajar, estudiar o entretenerse.

Los clientes también afirman que la falta de servicio no se ve reflejada en el recibo que llega puntual todos los meses, sin los descuentos correspondientes a las incidencias.