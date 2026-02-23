“Respetamos la decisión”: Embajador de EE. UU. respalda fallo de la Corte sobre Panama Ports

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, manifestó el firme respaldo de su país al Estado de derecho tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company (PPC).

En declaraciones recientes, el diplomático subrayó que la resolución es una muestra de la salud democrática de la nación. “Las cortes de Panamá hicieron su decisión, son un órgano independiente”, expresó Cabrera, enfatizando que Washington siempre apoya la independencia del sistema judicial en los países aliados, al igual que ocurre en el suyo.

Para el embajador Cabrera, esta decisión no solo fortalece la institucionalidad, sino que envía un mensaje positivo hacia el exterior. “Esto es un Estado de derecho, esto fue una decisión de la Corte de Panamá y nosotros por nuestra parte pensamos que es muy bueno para el pueblo de Panamá; por nuestro lado respaldamos al pueblo de Panamá”, señaló Cabrera.

A pesar de la magnitud de la anulación que afecta a las terminales de Balboa y Cristóbal, el representante estadounidense evitó entrar en especulaciones sobre posibles arbitrajes internacionales o presiones externas. En su lugar, reiteró que la prioridad para Estados Unidos es la estabilidad democrática y el respeto mutuo entre las funciones del Estado.