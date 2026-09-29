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Respiro para la UNACHI

Tras más de 45 días, el personal de la Unachi podrá recibir su salario luego de la aprobación del MEF

Respiro para la UNACHI
Cortesía | Entrada principal de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
Respiro para la UNACHI
Respiro para la UNACHI
Cortesía | La CSS.
Amilkar Rodriguez
29 de septiembre de 2026

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida extraordinaria por $7.7 millones a favor de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), recursos que serán destinados al pago de salarios pendientes de unos 2,100 docentes y administrativos que llevan alrededor de 45 días sin recibir sus remuneraciones.

De acuerdo con el rector Absel Navarro, “del monto aprobado, $2.2 millones serán destinados al pago del personal administrativo, $5.3 millones corresponderán a los docentes y $51,199 serán asignados al personal de investigación”.

Navarro, mediante un comunicado señaló: “Admiramos y reconocemos la preocupación por esta universidad, todos en conjunto dentro de nuestros roles, tenemos esa responsabilidad de que las cosas cambien”.

Por su parte, Siomy Wong, director de Planificación de la Unachi, explicó que “la institución mantiene actualmente un déficit presupuestario cercano a los $22 millones, luego de que la asignación inicial contemplara un faltante aproximado de $30 millones”.

El funcionario indicó además que “el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió a continuar gestionando los recursos necesarios para que la universidad pueda culminar el año 2026”. No obstante, precisó que estas gestiones estarán sujetas a medidas de restricción y control de todos los gastos.

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ml | El rector señaló que la Unachi adeuda $18.3 millones en cuotas obrero-patronales a la Caja del Seguro Social y mantiene obligaciones con el Siacap. Advirtió que busca un arreglo de pago con la CSS, aunque por ahora no dispone de fondos para cancelar esa deuda. Como medidas de contención, el rector dijo que se redujeron en un 40 % los gastos de representación y los sobresueldos, con un ahorro estimado de $350,000. También se eliminaron nueve direcciones y subdirecciones.

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