Responden a la magistrada López

ML | Luego que la presidenta de la Corte Suprema Justicia (CSJ) María Eugenia López se mostrara a favor de quitarle la licencia a los abogados que abusen de tácticas dilatorias, diversas figuras relevantes han manifestado estar a favor o en contra de las citadas acciones.

El exmandatario Ernesto Pérez Balladares afirmó estar de acuerdo con la magistrada y señaló que se necesitan cambios en los códigos procesales. “Si la sociedad panameña exige que los procesos sean más rápidos, me parece que lo que debemos hacer es embarcarnos en un cambio de los códigos penales procesales para asegurarnos que los procesos sean más rápidos y que no haya tantas apelaciones e incidencias”, dijo.

Por su parte, el abogado José María Castillo explicó que “las personas que nosotros representamos merecen que nosotros hagamos todos los esfuerzos necesarios por representarlos bien. Y si encontramos algunas irregularidades en el proceso tenemos que ejercerlas, eso no es abuso del derecho”. Agregó que “es un tema que el propio colegio de abogados debería buscar un entendimiento con la magistrada presidenta para que estas situaciones no se presten para que los abogados no tengan miedo”.

Mientras que la presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Maritza Cedeño señaló que las declaraciones “están un poco sesgadas. Los abogados presentan los recursos que la ley establece. Es más, es una falta a la ética de un abogado no utilizar todos los recursos que bien tenga en un momento dado para ejercer una buena defensa o una acusación cuando son querellantes y recursos que también utiliza el Ministerio Público (MP)”.