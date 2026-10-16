Restablecen servicios de hemodiálisis en hospitales públicos

Los servicios de hemodiálisis, las salas de partos, urgencias, atención esencial y otros tratamientos vitales son algunos de los servicios que se han restablecido en algunos centros hospitalarios, principalmente en las provincias centrales, tras el pasado del sismo de 7.5, así lo manifestaron las autoridades de salud.

Como parte de este proceso, la Caja de Seguro Social (CSS) anunció la reanudación de la consulta externa en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, partir de este miércoles 14 de octubre, con el objetivo de atender nuevamente a los pacientes regulares.

Dino Mon, director de la entidad, informó que “los pacientes podrán regresar a las salas de hospitalización una vez finalicen los trabajos de limpieza, desinfección y acondicionamiento profundo de estos espacios”. Asimismo, indicó que, la atención se ofrecerá con aforo limitado como medida preventiva.

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, Mon destacó que las cirugías electivas y ambulatorias se retomarán a partir del lunes 19 de octubre, mientras que las citas médicas que fueron suspendidas serán reprogramadas para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que “el Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, en la provincia de Coclé, está en condiciones de reabrir y continuar operando durante los próximos seis meses”, mientras se avanza en la construcción de la nueva instalación hospitalaria.

De acuerdo con el titular del Minsa, por el momento solo están habilitadas dos áreas, la sala de partos y el servicio de urgencias y enfatizó que otras áreas de atención permanecen instaladas en carpas ubicadas en los alrededores del hospital.

La recuperación progresiva de estos servicios busca mantener la atención de las necesidades médicas más urgentes de la población, mientras se desarrollan las labores necesarias para restablecer las condiciones de funcionamiento de las instalaciones hospitalarias.