Retienen B/.135,300.00 sin declarar en el aeropuerto de Tocumen

Inspectores de aduanas detectaron B/.135,300.00 no declarados durante la llegada de un pasajero de 48 años de nacionalidad cubana con pasaporte ecuatoriano, procedente de La Habana, Cuba. Las autoridades informaron que el hecho se registró en la Terminal #2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando la inspectora de turno abordó al pasajero y le consultó cuánto dinero portaba en efectivo.

El viajero respondió que llevaba B/.5,000.00; sin embargo, su actitud nerviosa y el aspecto de sus maletas levantaron sospechas. Al proceder con la revisión, la inspectora detectó un peso inusual en dos mochilas negras. Tras ingresar al pasajero como perfil de riesgo y someter las mochilas al escáner, se observó en su interior una imagen de color naranja verdoso, lo que motivó la apertura inmediata.

En el doble fondo de la parte trasera de las mochilas se confirmó la presencia de dinero oculto. El dinero fue retenido por no haber sido declarado conforme a la normativa vigente, y se procedió a realizar las notificaciones correspondientes al Ministerio Público para el inicio del trámite legal y las investigaciones pertinentes.