Reunión de coordinación entre Fiscalía y autoridades de Panamá Oeste

La Procuraduría General de la Nación informó que , a través de su Fiscalía Regional de Panamá Oeste sostuvo una reunión con autoridades de la provincia de Panamá Oeste, a fin de establecer estrategias para prevenir y combatir los delitos en esta región del país.

En el encuentro estuvieron representantes de la Alcaldía de La Chorrera, Policía Nacional, Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), quienes aportaron datos importantes para conocer sobre los delitos de impacto.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.