Riña en colegio de Colón deja cuatro estudiantes heridos con arma blanca

Una riña al interior del Colegio José Guardia Vega en la provincia de Colón dejó un saldo de cuatro estudiantes heridos con arma blanca, la mañana de este 2 de octubre de 2025, informaron fuentes de esa ciudad, las cuales agregaron que los menores fueron trasladados de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica.

Según reportes de la Policía Nacional, un estudiante presuntamente apuñaló a cuatro de sus compañeros durante el altercado. La rápida intervención de las autoridades se produjo mientras la noticia generaba gran preocupación, llevando a un gran número de padres y madres de familia a acudir al plantel en busca de sus hijos.

La directora del colegio, Noemí Cerrud, dijo a los medios que lamentaba el incidente y agregó: “Tenemos nuestra comisión de disciplina activada en todo momento, vamos a investigar qué fue lo que ocurrió, llamaremos a los padres de familia de los estudiantes que están involucrados”.

Autoridades Investigan la Agresión

La fiscalía especializada de adolescencia, la policía de menores y autoridades educativas se han movilizado al colegio para iniciar las investigaciones. Se ha confirmado que tres de los estudiantes involucrados en la riña ya han sido aprehendidos.

Un detalle que ha generado alarma es la presunta participación del padre del menor agresor en el hecho.

Los cuatro estudiantes heridos se encuentran actualmente recibiendo atención médica en el hospital. Hasta el momento, no se ha proporcionado un parte oficial sobre la gravedad de sus lesiones.