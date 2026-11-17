Las riñas tumultuarias y los enfrentamientos en espacios públicos generan preocupación por la convivencia ciudadana en Panamá.

Recientemente, se reportaron peleas en distintos puntos del país, entre ellas una en el Gimnasio Escolar de David, provincia de Chiriquí, mientras se disputaba un partido de baloncesto, y otra en un centro comercial de La Chorrera.

Para el sociólogo Milcíades Concepción, la falta de tolerancia no es necesariamente el origen del problema, sino una consecuencia de factores sociales más profundos.

“Esa actitud hay que buscarla en varios factores, como la falta de atención a los valores sociales por parte de determinados grupos o personas dentro del sistema social”, explicó el especialista.

“Nos encontramos con esa situación que la gente quiere resolver las cosas a gritos o por medio de la violencia”, advirtió Concepción, al referirse también a los conflictos que se presentan en las carreteras.

Desde el ámbito preventivo, la Policía Nacional ha informado que elabora reportes previos sobre locales de actividad nocturna para solicitar a las autoridades municipales que regulen los horarios de cierre y eviten aglomeraciones que puedan terminar en peleas colectivas.

La dimensión de esta problemática también se refleja en las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC). Hasta el 25 de octubre de 2026 se contabilizaron 34 homicidios derivados de riñas, frente a los 24 registrados en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 42%.