Santa Fe trabaja en la viabilidad

Rehabilitación de caminos de producción, construcción de puentes y aceras y fortalecimiento del turismo figuran entre los principales proyectos que impulsa la administración del alcalde de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, Hortencio Palma Blanco.

El alcalde informó que, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las autoridades locales, se culminó la construcción de un puente vehicular sobre la Quebrada La Culaca.

Asimismo, señaló: “actualmente estamos ejecutando de manera simultánea otros dos puentes vehiculares, uno en la vía hacia alto Gatuncillo y otro sobre el río La Peña, ambos proyectos se encuentran en la etapa de construcción de los estribos”.

En cuanto a la infraestructura peatonal el funcionario destacó que “con recursos del programa de descentralización 1,3 kilómetros de aceras y mediante fondos de autogestión logramos ejecutar 1,2 kilómetros conectando escuelas y las principales instituciones del distrito”.

Palma añadió que estas obras buscan mejorar la movilidad de los residentes, fortalecer la conectividad de las comunidades y crear condiciones favorables para el desarrollo turístico y económico del distrito.

Sin embargo, enfatizó que los principales desafíos que están enfrentado son respecto al tema de la recolección de los desechos y en los servicios de salud.