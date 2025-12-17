Se entrega cuarto implicado en doble homicidio en Caimitillo

Un hombre, de 23 años, se presentó a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio en el corregimiento de Ancón, donde fue notificado de la orden en su contra y aprehendido, por su presunta vinculación en el homicidio del capitán de la Policía Nacional (PN), confirmaron las autoridades.

Esta persona, que sería el cuarto implicado en este hecho, será llevada ante un Juez de Garantías en las próximas 24 horas, indicaron de la PN.

De acuerdo con la policía, el hombre había sido identificado, pero no lo habían logrado ubicar. “Las investigaciones permitieron identificar a este otro sospechoso quien fue objeto de allanamientos el martes, 16 de diciembre, en Panamá Norte y San Miguelito; sin embargo, no se mantenía en los sitios registrados”, detallaron las autoridades.

El pasado viernes, 12 de diciembre, se dio un doble homicidio en el sector de Caimitillo, donde falleció el capitán post mortem José Izasa Melo de la Policía Nacional.