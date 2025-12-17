Se esperan aguaceros esporádicos de variada intensidad en el país

En la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, en la vertiente del Caribe, se espera cielo nublado con lluvias esporádicas con tormentas aisladas a lo largo de la vertiente, según el pronostico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Por la tarde se prevén que se persistan los nublados con lluvias de variada intensidad a lo largo de la vertiente, sin descartar tormentas, especialmente hacia región oriental. Para horas de la noche nublados con lluvias intermitentes en gran parte de la vertiente, excepto desde Colón Costa Arriba hasta comarca Guna Yala, donde se mantendrán las lluvias con tormentas aisladas.

En tanto, en la vertiente del Pacífico, en la mañana, gran parte de la vertiente con poca nubosidad a parcialmente nublado, excepto hacia Darién, la comarca Emberá Woünaan, Golfo de Panamá, Norte de Panamá Este, Norte de Panamá Oeste y Golfo de Chiriquí, donde se prevén nublados con lluvias aisladas.

Para la tarde se esperan aguaceros de corta duración con actividad eléctrica en zonas puntuales de la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién, Golfo de Panamá y las comarcas Emberá Woünaan, resto de la vertiente con cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados, especialmente en Chiriquí y Veraguas.

En la noche las lluvias intermitentes persistirán en Chiriquí occidental, Golfo y zona costera, Golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y comarcas Emberá Woünaan. El resto del Pacífico panameño con poca nubosidad.

Temperaturas: Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 29°C y 33°C, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central donde estarán llegando de 18ºC y 24ºC.

Viento: En el Caribe, se prevé viento Noroeste y Nor-noreste con velocidades entre 20 y 35 km/h.

En el Pacífico Occidental en horas de la mañana se registrará vientos provenientes de dirección Noroeste y por la tarde viento del Oeste y Suroeste con velocidad entre los 10 y 25 km/h, resto del Pacífico panameño estará con viento del Oeste y Norte con velocidad entre 10 y 25 km/h.

Condiciones Marítimas: En el litoral Caribe se esperan olas de 1.2 m hasta 1.6 m de altura y periodos de 8 a 9 segundos.

En el litoral Pacífico olas de 0.5 a 1.2 m de altura con periodos de 12 a 15 segundos.