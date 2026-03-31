Se gradúa 23 nuevos auxiliares logísticos bajo modalidad dual del Inadeh

Este martes 31 de marzo se graduaron 23 participantes de la segunda versión del Programa de Formación Profesional Dual en Logística del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

Los jóvenes completaron 2 mil 312 horas de formación combinando clases teóricas y experiencia práctica en empresas, detalló la subdirectora general del Inadeh, Carmen Corro.

La funcionaria explicó que la promoción, integrada por 12 hombres y 11 mujeres, “refleja el compromiso de la institución con la equidad de género y el fortalecimiento del talento en sectores clave para el desarrollo del país”.

“A través del modelo dual, los egresados adquieren no solo conocimientos, sino también experiencia real que les permite incorporarse con mayor preparación al mercado laboral”, agregó Corro.

Además expresaron agradecimiento a las empresas privadas por su apoyo, ya que brindan a los participantes la oportunidad de realizar sus prácticas en sus instalaciones y, en muchos casos, les ofrecen empleo al finalizar.