$!Se han postulado 21 personas para el puesto de subcontralor

Al menos 21 personas aspiran ocupar el cargo de Subcontralor General de la República para llenar la vacante del antiguo funcionario, Eli Felipe Cabezas, quien renunció el año pasado.

La información fue confirmada por el diputado y miembro de la Comisión de Credenciales, Ernesto Cedeño, quien adelantó que ahora tendrán que ver quiénes cumplen los requisitos para el cargo.

“Ya llegó la lista que está rondando los 21 aspirantes. Hoy, con los señores diputados de la Comisión de Credenciales debemos ver todos los requisitos para saber quiénes se ajustan y depurar”, explicó el parlamentario Cedeño.

Luego, dicha instancia legislativa verificará la documentación y presentará al pleno legislativo la lista de los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 179 de la Constitución Política, con el propósito de que los diputados o diputadas postulen a los candidatos.

La designación

Para la elección del nuevo subcontralor, los diputados propondrán el candidato de la lista suministrada por la Secretaría General. Y atendiendo al procedimiento establecido en los artículos 211 y 212 del Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional la votación será nominal.

De acuerdo con el artículo 212, “se requiere mayoría absoluta de los votos representados en la Asamblea Nacional para aprobar el nombramiento”.