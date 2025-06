$!Se realiza primer acercamiento entre los educadores y gobierno

Cordura, conciencia y sentido de responsabilidad es lo que pide la ministra de Educación, Lucy Molinar, tras el inicio del segundo trimestre el próximo 23 de junio, para no poner en riesgo el año lectivo 2025; mientras, los docentes logran un primer acercamiento con el Órgano Ejecutivo

La titular de la cartera de Educación, hasta el momento, no ha especificado qué tipos de sanciones podrían recibir los docentes que no se reintegren a las aulas, pero sí resaltó que: “A partir del lunes ya tenemos que comenzar a tomar medidas, que es lo que no queremos hacer, hubiésemos querido que la conciencia imperara. Tenemos que asegurarnos de que cada niño tenga en su aula un docente. Es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerla cumplir porque, a partir del lunes, entra en peligro el año escolar”.

Molinar, a su vez, agregó que “tenemos un deber con el estudiante, así como también tenemos un deber en hacer cumplir la norma, porque la educación es un derecho y el derecho del estudiante está primero. Nos tocará asegurarnos de que el niño tenga un maestro”.

Por su parte, Anel Flores de la Lastra, contralor de la República, en una entrevista enfatizó que “yo no estoy reteniendo salarios, lo que pasa es que, si alguien no trabaja, no cobra. Entonces, si no devengo salario alguno, ¿qué le puedo retener? Simplemente, el cheque viene por cero”.

En este sentido, Agnes de Cotes, viceministra de Educación, indicó que “es importante que todas las escuelas del país reanuden clases presenciales en este segundo trimestre. Los mayores retos se concentran en las provincias de Bocas del Toro, Veraguas y las comarcas”.

Docentes conversan

Sobre el primer coloquio de los gremios y del Ejecutivo, el dirigente Eddy Pinto aseguró: “Fue un buen acercamiento, estuvo monseñor José Domingo Ulloa mediando, estuvo la parte del gobierno para poder entablar una mesa a futuro pensando también en resolver el problema de la ley 462, que es la que mantiene a los compañeros, padres de familia, estudiantes y pueblos originarios de Darién, Guna Yala y los demás en las calles”.