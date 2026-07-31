Se registran 13 niños fallecidos por virus respiratorio en 2026

Un brote de Virus Sincitial Respiratorio (VSR) ha causado la muerte de 13 niños de entre un mes y dos años en lo que va de 2026. Además, otros 20 menores están internados en el Hospital del Niño, reflejando el impacto de la temporada lluviosa.

“Estas defunciones han coincidido con la mayor positividad de influenza y una alta positividad del VSR... el 45 % de las hospitalizaciones respiratorias en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño son por VSR”, detalló Yelkys Gil, directora general de Salud Pública.

Gil urgió a las embarazadas a aplicarse la vacuna materna entre las semanas 30 y 36 de gestación, e instó a los padres a acudir a urgencias ante signos como dificultad para respirar o aleteo nasal.

Por su parte, el pediatra infectólogo Xavier Sáez-Llorens reaccionó en la red social X ante la pérdida de vidas: “¡Totalmente inaceptable que haya 13 infantes fallecidos por VRS en este país, cuando desde hace más de 2 años existen 2 estrategias de prevención seguras y muy efectivas! La parsimonia del ministerio de salud en adoptar las estrategias de manera rápida y óptima ha sido lamentable”.

El especialista cuestionó la gestión de recursos comparando el escenario local con el éxito de la región: “La excusa de falta de dinero en un país con el más alto PIB per cápita es inadmisible. ¡¡¡Chile y Paraguay (más habitantes) llevan 0 muertes en 2 años por haber hecho las cosas bien!!! En política hay que abandonar egos, intereses y feudos de poder porque nada es más importante que la salud de nuestros niños”.