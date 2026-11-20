La salida de seis diputados de la coalición independiente Vamos ha marcado cambios en su trayectoria política dentro de la Asamblea Nacional.

Aunque dejaron de formar parte del movimiento con el que llegaron al Legislativo en 2024, sus caminos han tomado rumbos distintos: dos se incorporaron a otras bancadas y cuatro han decidido continuar como diputados independientes.

Entre los diputados que se apartaron de Vamos figuran Betserai Richards, Manuel Cheng, Carlos Saldaña, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego y Paulette Thomas.

Las primeras salidas se registraron en junio de 2025, cuando Richards y Cheng anunciaron su renuncia a la coalición. Posteriormente, en febrero de 2026, Saldaña fue expulsado de la agrupación.

En junio de ese mismo año, Zamora y Samaniego anunciaron sus renuncias luego de que la directiva de Vamos comunicara su suspensión. Finalmente, en agosto de 2026, Thomas también presentó su renuncia, después de haber sido suspendida por la coalición.

Tras su salida, los seis diputados han mantenido su participación en la Asamblea Nacional, aunque bajo distintas condiciones políticas. Algunos se integraron a nuevas estructuras legislativas, mientras otros continúan ejerciendo sus funciones sin pertenecer a una bancada.

Su actividad también se refleja en la presentación y respaldo de proyectos de ley, así como en su participación en las comisiones permanentes, donde continúan interviniendo en las discusiones de distintas iniciativas.