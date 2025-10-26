Seis viviendas afectadas por inundaciones en Veraguas

Un aproximado de seis casas resultaron afectadas por las inundaciones registradas ayer sábado, 25 de octubre, en algunos corregimientos de la provincia de Veraguas.

En el corregimiento de Río Grande, comunidad de Madre Vieja, seis viviendas resultaron afectadas y 15 personas, incluyendo 3 menores de edad.

Personal de los Bomberos de la Zona Regional de Veraguas, atendió la emergencia, brindando atención inmediata y apoyo a los vecinos para garantizar su seguridad y minimizar los danos.

Las autoridades reiteran: evita transitar por zonas inundadas, mantener objetos de valor en lugares altos, seguir las alertas meteorológicas y tener siempre un plan de evacuación familiar. Ante cualquier emergencia, contactar de inmediato a los bomberos.