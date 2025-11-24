Nacionales

Senafront: 17 años contra la delincuencia y narcotráfico

Los agentes del Senafront reciben capacitación del Ejército de Estados Unidos y de las Fuerzas Militares de Colombia para poder combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país

Cortesía | Unidades del Servicio Nacional de Fronteras en una base durante sus funciones.
Cortesía | Mujer con metralleta.
ML | Uniformado en la selva.
Cortesía | Unidades.
Amilkar Rodriguez
24 de noviembre de 2025

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) cumple 17 años como una de las instituciones más importantes para la defensa y seguridad.

Larry Solís Velásquez, director de la entidad, señaló que el Senafront es “una de las instituciones fundamentales y vitales para la conservación de la soberanía de la nación, todo en función de la seguridad pública”. Subrayó que la entidad mantiene un firme compromiso en la lucha contra la delincuencia, sin dejar de lado las acciones humanitarias que también forman parte esencial de su trabajo.

El comisionado destacó que “el respaldo interinstitucional y la cooperación internacional, son factores que han permitido fortalecer las capacidades operativas, desarrollar nuevas estrategias y perfeccionar a sus unidades especializadas”.

Estructura operativa

En estos 17 años, la estructura operativa del Senafront se ha consolidado en cinco brigadas: Oriental, Caribe, Panamá Este, Occidental y la de Fuerzas Especiales. Estas brigadas integran un total de 18 batallones desplegados estratégicamente en distintos puntos del territorio del país.

La institución también cuenta con unidades especializadas como la unidad de botes especiales, la fuerza de reacción inmediata contra el narcoterrorismo, el grupo de reacción motorizado, entre otros.

El Servicio Nacional de Fronteras en la actualidad cuenta con 6,181 efectivos y cada año se reclutan nuevos agentes
Creación del Servicio Nacional de Fronteras

ml | El 20 de agosto del año 2008 se crea el Servicio Nacional de Fronteras, por medio del Decreto Ley n.° 8 del Órgano Ejecutivo, donde especifica que será una institución policial especializada en el ámbito fronterizo, de carácter permanente y también uno de los componentes de las Fuerzas Públicas; con el objetivo de hacerle frente a las organizaciones paramilitares y narcoguerrilleras que se introducían en territorio panameño. El Senafront empieza a funcionar con cerca de 1,900 efectivos e inicia incursiones en la selva de Darién.

