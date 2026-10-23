Senafront decomisa presunta droga, incauta arma ilegal y recupera camión robado en Chiriquí

Personal de la Cuarta Brigada Occidental del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) realizaron una serie de acciones policiales en distintos sectores de la provincia de Chiriquí.

Según un comunicado oficial, el primer caso se registró en el sector de Finca Blanco, distrito de Barú, donde tras la verificación de un ciudadano de 30 años, los agentes fronterizos hallaron nueve envoltorios con presunta sustancia ilícita.

En una segunda acción desarrollada en el sector de San Grillo, unidades de Inteligencia e Investigación de la institución, en coordinación con el Ministerio Público, efectuaron un allanamiento en una residencia, durante el cual decomisaron un arma de fuego y ocho municiones calibre .22.

Por otra parte, en el puesto de control de Salsipuedes, las unidades localizaron un camión que mantenía denuncia de robo por un hecho ocurrido en el distrito de Alanje, lo que permitió su recuperación y la aprehensión de tres personas vinculadas al caso.

Los sospechosos capturados durante estos procedimientos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes. El Senafront reafirma su compromiso de combatir el crimen, fortalecer la seguridad y preservar el orden público en la provincia de Chiriquí, en el marco de las estrategias operativas lideradas por el Ministerio de Seguridad Pública.