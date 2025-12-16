Senafront desarticula red criminal y desactiva minas antipersonales en Darién

El director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís Velásquez, informó que, mediante la Operación Centinela en el área fronteriza de Darién, se logró la desactivación de artefactos explosivos improvisados (minas antipersonales) y la captura de “coyotes” colombianos que trasladaban a migrantes.

Según el reporte oficial, estos eventos son relacionados con los grupos Tren de Aragua y el Clan del Golfo.

El director explicó que, “tras una alerta del Ejército de Colombia, las fuerzas especiales de Senafront iniciaron este operativo de control territorial. A la vez, expresó su preocupación por la incursión de grupos criminales que ponen en riesgo tanto los recorridos binacionales como la vida de indígenas de la zona”.

Detalló que dos de los explosivos hallados y destruidos se encontraban cerca de la Base Binacional La Olla, en tanto los otros tres, en Alto Limón. Fueron fabricados con materiales de uso común y, por la experiencia, estos dispositivos son propios de estructuras criminales como el Clan del Golfo.

En conferencia de prensa, junto al viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, el director afirmó que se lanzó una ofensiva de más de 300 efectivos de la Brigada de Fuerzas Especiales para blindar la zona en el marco del Plan Firmeza y la Operación Centinela.

Indicó que el despliegue permitió dar un fuerte golpe al tráfico de migrantes al detectar pequeñas embarcaciones (piraguas) que trasladaban a 33 extranjeros. Entre los detenidos figuran 2 “coyotes” de nacionalidad colombiana, ocho personas con alerta biométrica y dos sujetos vinculados al Tren de Aragua, lo que confirma la infiltración de redes transnacionales en los corredores ilegales.

Además, con la operación que llegó hasta por la vía marítima, el Batallón de Botes Especiales interceptó embarcaciones en La Palma y Jaqué, además de un cargamento en el Caribe, donde cinco panameños fueron capturados y se incautó 110 paquetes de presunta droga, junto a celulares y radios de comunicación.

La ofensiva escaló en el río Membrillo, donde una patrulla enfrentó a hombres armados que respondieron con fuego. Tras el choque, tres panameños fueron capturados con uniforme pixelado, una escopeta, municiones calibre AK-47, pertrechos de guerra y un brazalete del grupo Gaitanista de Colombia, Frente Efraín Guardia, organización criminal dedicada al narcotráfico.