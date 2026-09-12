SENAN intensifica operativos en el sur de Veraguas tras incidente en alta mar

Ante informaciones relacionadas con una situación registrada recientemente en aguas del sur de Veraguas, unidades del Servicio Nacional Aeronaval, desde tempranas horas en coordinación con personal de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), han intensificado las acciones operativas y preventivas en Hicaco, Santa Catalina, Isla Gobernadora e Isla Cébaco.

Como medida preventiva, se han intensificado los operativos y patrullajes tanto en el mar como por vía terrestre y en las comunidades cercanas, ampliando la presencia institucional en estos sectores y manteniendo una vigilancia permanente.

Las autoridades competentes mantienen las acciones correspondientes para recabar información y esclarecer las circunstancias relacionadas con lo ocurrido, mientras la Aeronaval continúa reforzando su presencia preventiva y operativa en esta zona del país.

Esta mañana se conoció la denuncia de un grupo de pescadores en playa Malena, al sur de la provincia de Veraguas, tras ser amenazado con armas de fuego y agredido por más de 10 sujetos que se desplazaban en otra embarcación.