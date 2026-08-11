SENNIAF: 51 niños, niñas y adolescentes se encuentran en estado de adoptabilidad en Panamá

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniap) informó que, actualmente, 36 familias han sido declaradas idóneas para adoptar, tras cumplir con las etapas de evaluación, capacitación y preparación establecidas por la legislación nacional.

De ese total, 31 corresponden a familias nacionales y cinco a familias internacionales. A la fecha, 51 niños, niñas y adolescentes se encuentran en estado de adoptabilidad y pueden ser considerados para integrarse a un hogar adoptivo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y atendiendo siempre a su interés superior.

Asimismo, la institución detalló que brinda orientación continua a las personas interesadas en el proceso, quienes deben cumplir con los requisitos y las distintas fases correspondientes para garantizar que el trámite se desarrolle de manera responsable, transparente y conforme a la normativa vigente.