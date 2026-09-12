Senniaf activó sus protocolos de atención a hermanos de niño fallecido en Pedasí

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informa que, ante el lamentable fallecimiento de un niño registrado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, se activaron de manera inmediata los protocolos y procedimientos correspondientes.

Como parte de las acciones realizadas, los hermanos del niño fallecido se encuentran actualmente bajo el cuidado y protección de un referente familiar, quien ha asumido su atención y resguardo mientras el Ministerio Público adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos.

La institución mantiene el seguimiento y acompañamiento del caso a través de nuestro equipo técnico, que se encuentra trabajando de manera continua, incluso hasta altas horas de la noche, para garantizar la atención, protección y acompañamiento necesario a los niños y su entorno familiar durante este proceso.

La SENNIAF hace un llamado a padres, madres, docentes y a toda la ciudadanía a mantenerse atentos ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad o los derechos de un niño, niña o adolescente. Si conoce o sospecha de algún caso que requiera intervención, puede comunicarse de manera confidencial a nuestra línea de denuncias 24 horas: 6378-3466.

El sepelio del menor se realizó hoy sábado.

*Con información de la SENNIAF.