Sin acuerdo para retomar el diálogo

La metodología sigue siendo el principal obstáculo para que empresarios, gobierno y gremios aceptan iniciar las negociaciones de la segunda fase de la mesa única del diálogo por Panamá.

El ministro de Gobierno Roger Tejada reiteró que se necesitan las tres partes para iniciar. “Para que exista un diálogo tripartito tienen que estar las tres partes, no puede haber dos partes. Siempre ha habido la disposición, pero mientras no existan las tres partes entonces no se puede generar ese diálogo”.

Al respecto, Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y coordinador de la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), detalló que ya se envió una carta al presidente Laurentino Cortizo sobre el retiro de las mesas de seguimiento hasta que se de la apertura de la segunda fase, pues existen temas en los que no se lograron acuerdos.

“Los empresarios no aceptan lo que se ha establecido en el acta, de que se debía respetar la misma metodología que se llevó a cabo en la fase anterior y existen temas prioritarios, como la canasta básica y el 6% en educación, por ello, como AEVE, mantenemos conversaciones con diversos grupos y estamos esperando el encuentro de las tres alianzas para determinar las acciones que vamos a tomar”, dijo Sánchez.

Por su parte, Alicia Jiménez, representante de la Gran Alianza Nacional, explica que no han recibido comunicación desde octubre de 2022, cuando la iglesia manifestó que se haría la transición al mediador para iniciar la segunda fase. “

Los empresarios y productores nunca nos hemos negado a sentarnos a dialogar, lo único que hemos pedido es que sea en igualdad de condiciones. No hemos recibido ningún tipo de información para iniciar la segunda fase”, expresó.